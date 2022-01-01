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Навчання PRO

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УСI майстер-класи

Курси з макіяжу / візажу та Майстер-класи Оксани Лисенко

навчання PRO
Курси макіяжу підвищення кваліфікації Докладніше
навчання PRO
Стань професійним візажистом «з нуля» Докладніше
навчання PRO
Ламінування і завивка вій «з нуля» Докладніше
Навчання інтенсив
Курс весільного макіяжу Докладніше
Навчання інтенсив
Курс / Ідеальний колір обличчя Докладніше
Майстер- клас
Стрілки і тільки! Докладніше
Майстер- клас
МК / Wedding Beauty Докладніше
Майстер- клас
Halloween make-up Докладніше
Майстер- клас
New Years Party Look Докладніше
Майстер- клас
МК / Ідеальний колір обличчя Докладніше
Навчання інтенсив
Класичні стрілки Докладніше
Навчання інтенсив
Beauty for me / Курс для себе Докладніше
Відгуки
beauty.frankivsk

Ми ❤️ ВАС та чекаємо наступної зустрічі вже в травні 😘

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olha_dudar

Оксанка дякуємо за ваш професіоналізм, щирість і хорошу енергетику!!! Приїжджайте до нас ще!!!

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kvitka1111

Спасибо огромное!!!🌷🌷🌷🌷🌷Вы такая молодец, в один день вложили столько информации,я получила огромное удовольствие от того ,как вы искренне делитесь знаниями . Надеюсь ещё с вами встретиться 😊😊😊❤

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an_be_na

Спасибо за новые знания и вдохновение!!! 💐

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beauty.frankivsk

Ми в захваті від ВАС, інформативного дня та дружньої атмосфери 😉

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elena_shmuliy_makeup

Мы благодарим Вас за новые знания и великолепную продукцию. Ждём в гости с новыми мастер классами💋😍❤️❤️❤️

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helga_zin

Спасибо Вам большое за знания и опыт, было очень приятно с Вами познакомиться🤗❤

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kroshe4ka.nastia

Спасибо Вам огромное за новые знания!🤗 Разложили нам все по полочкам! Было очень интересно и познавательно!!☺️😍🔥🔥👍

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olexandra_makeup

Дякую ВЕЛИЧЕЗНЕ, за такий крутий день!!! Ці години пройшли дуже швидко і ціково❤️❤️❤️ Надіюся я колись також навчуся так шикарно малювати стрілки😍😍😍😍

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nadin_89_

Спасибо, Вам!!!!! Мне понравилось!

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dara.avramenko

Девочки, курс реально крутой! Столько всего узнать можно 🤗🤗🔥🔥🔥

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karmaktatyana_stylist

Спасибо большое за МК, очень все познавательно , море необходимой информации , вдохновения )❤️

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bokeratina

Круто, спасибо огромное!!! Новые продукты, новые взгляды, знания...эмоции...вкусы. Процветайте и дарите цвет вашим ученикам!!! А мы, с благодарностью, будем внимать👍🌹🌹🌹

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rezvinska_makeup_brows

Спасибо большое за душевный и познавательный МК! Все было на высшем уровне! ❤️

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alina_koval_makeup

Все было очень круто😍😍😍 спасибо за большой объём информации!!!

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fim_ukraine

Студенти факультету індустрії моди разом з викладачем @kate_malyarchuk відвідали майстер-клас від компаніі @makeupforeverkiev

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fim_ukraine

Сьогодні студенти @fim_ukraine разом з викладачем @kate_malyarchuk відвідали семінар від косметичної компанії @makeupforeverkiev Дякуємо креативному директору @makeupforeverkiev - @oksana_lysenko_mua за мастер-клас

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olexandra_makeup

Це був продуктивний день😍 Неймовірний майстер клас від володарки стрілок @oksana_lysenko_mua 👑 Дякую Вам, що розклали по поличках всі тонкощі створення ідеальних стрілок❤❤❤❤

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helga_zin

Люблю жінок, які здатні надихати на творче і прекрасне, і @oksana_lysenko_mua яскравий тому приклад☝️Маючи знання та великий досвід, не всі можуть поділитись досвідом з кимось ще, але у Вас це виходить неймовірно. Все чітко, доступно і зрозуміло. Дякую Вам за натхнення, нові знання, та за можливість познайомитись з Вами. Обов'язково приїду ще на Ваш МК і з задоволенням почерпну нові для себе знання🤗

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sharova_beauty_artist

Wedding beauty... а вам важно соответствовать тенденциям моды? Или вы исполняете детскую мечту - быть как Барби? Я, как мастер, должна следить за бьюти модой, и поэтому посетила чудеснейший мастер класс в @makeupforeverkiev ! И с нетерпением жду следующего мастер класса от Оксаны Лысенко! Настолько сильно понравилось, что даже не могу собрать весь восторг в одну мысль! Это впечатление никак меня не отпускает... а вам интересно что же модно сегодня???

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kzkva89

Моя прекрасная модель @muzychenko_l 😍отработка мэйка после МК @makeupforeverkiev

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nika.sorochinskaya

Сегодня прошёл интересненький workshop от @makeupforeverkiev по 14 техникам стрелок🔥🗽 Очень люблю стрелки, и графичные и растушеванные, и короткие и длинные, и прямые и кошачие🤤 вообщем, все))) и очень люблю, конечно же эту марку за широкий ассортимент, за то, что они всегда впереди, за тренды и за продукты, которые тебя вдохновляют на новые идеи и просто за то, что когда прикасаешься к ним, невозможно устоять. Это 💕 любовь. @oksana_lysenko_mua спасибо за мастер класс. И за отличную организацию. Прекоасно провели время с ведущим преподаватели моей @terravivamakeupschool Ксюшей @oksana_stoliarova Ну а я как всегда с мастер класса о стрелках ушла с палеткой тональных и с глиттерами 🤣 ну, вы поняли.

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darina.neschadina.mua

Наша прекрасная стильная Невеста 👰🏼 от #makeupforeverkiev @maryanyshka

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pomada_makeup_studio

#ПОМАДА стала багатшою не просто на «ще один сертифікат» , а якісно поповнили свій багаж знань і фантазії 🖤. Дякую команді @makeupforeverkiev за красу , інформацію і щирість 🌷 #mua #ternopil #creative .

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helen_osipenko_ph

В #черкассах прошёл #МК @makeupforeverkiev макияж в исполнении @oksana_lysenko_mua на прекрасной модели @maryanyshka с нежной прической от @loboda_antonina. Спасибо за организацию @darina.neschadina.mua ⭐️

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elena_shmuliy_makeup

Сегодня у нас в школе горячо🔥потому что к нам приехала с мастер классом прекрасная Оксана Лысенко и команда @makeupforeverkiev 🎨спасибо за новые знания💄учение в удовольствие❤️люблю свою работу #elenashmuliymakeupschool

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darina.neschadina.mua

А мы начинаем❤️❤️❤️👌🏻

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suzannakara

Using just @makeupforeverofficial products 💖💖💖 Without filters and Photoshop 👌🏼 Так много красивых фото и так она хороша 😍 Отработка образа на МК @makeupforeverkiev, спасибо Вам огромное! Вы такие крутые! Вдохновлена творить и развиваться 😇 Как же круто выглядит кожа с тонами MUFE Utra HD, я влюбилась ❤ 😍😍😍😍

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mari.onofriymakeup

Ещё + к моему багажу знаний ☺️Спасибо @makeupforeverkiev , Лысенко Оксане за ценную информацию и возможность отработать макияж полностью на продуктах #makeupforever взяла для себя много нового и теперь хочу себе в кейс ещё больше продуктов

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kolesnik_a_

Мне очень нравится МК от @makeupforeverkiev

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"brows_vereta

Был на мастер-классе у @makeupforeverkiev на тему Хеллоуин Сколько впечатлений было от создания таких ран👻 Спасибо вам за новый опыт и знания.

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kusmartseva_makeup

Талантливая и искренняя @oksana_lysenko_mua Спасибо!!!

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trotsyuliana

Продуктивний день і новий досвід та знайомства❤️ Дякую за гарну організацію @halyna_beauty_club та прекрасний МК від @oksana_lysenko_mua Just amazing inspiration 💋👄💄

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galina_beauty_club

Насичений і пізнавальний день в команді @makeupforeverkiev з талановитою @oksana_lysenko_mua пройшов для мене з великим задоволенням. Дякую @makeupforeverkiev а також своїй команді @beauty_club_ternopil & @beauty.browbar за підтримку та допомогу...

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beauty_club_ternopil

Хочеться ще раз подякувати усім, хто відвідав наш workshop спільно із @makeupforeverkiev та @oksana_lysenko_mua ! Було надзвичайно круто із вами працювати! Це не останній наш workshop, тому до нових зустрічей!

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pomada_makeup_studio

Також хочу виразити подяку @oksana_lysenko_mua та @halyna_beauty_club - це жінки яких хочеться слухати , розмовляти , навчатись , ділитись досвідом і просто надихатись будучи поряд з ними !

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yulia_tymofiichuk_beauty_club

@makeupforeverkiev✍️✍️✍️ @oksana_lysenko_mua #makeupforever#beauty_club#бютіклаб_навчання

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svetik_makebrow

🎓🎓🎓🎓Идём дальше и совершенствуемся!!!👄💄👁 Огромная благодарность @oksana_lysenko_mua и всей команде MAKE UP FOR EVOR за супер МК ""14 ТЕХНИК СТРЕЛОК""👏👏👏 #oksana_lysenko_mua#makeupforevorUkraine#Kyiv

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gvalery_mua

Совершенствуюсь! Спасибо команде @makeupforeverkiev и @oksana_lysenko_mua за невероятный МК, 14 technics of lines

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datsiukolga

#ураааа👏 #мійпершийдипломчик😀💄#всетількипочинається🤞🏻#змученіалещасливі😉 #чудовопроведенийдень#навчання#makeupforever #professional Paris#workshop#чарівна@oksanalysenko

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irisha_popovych_make_up

Дякую @makeupforeverkiev @oksana_lysenko_mua за крутий майстер клас!!!

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irina_dodon_

Поднимаю бокал шампанского 🍾за ещё одну порцию знаний🎓! Спасибо за вчерашний мастер- класс, я получила огромное профессиональное удовольствие!)

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dariamidiamond

Спасибо за шикарный подарок, новые знания и опыт!

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bokeratina

Знаниям километры не преграда🎭🌟👍

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svetaseiko

Для мене показник вдалого навчання - це коли я приїджаю додому з мільйоном ідей, які хочется поскоріше втілити в життя 👌🏻 Так що вже дуже скоро чекайте в @_artview_ новинки від @makeupforeverkiev👏🏻

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sh.margaryta

MK from @makeupforeverkiev ❤️👩🏻‍🎓💄 Thanks @oksana_lysenko_mua for new experience. It`s amazing to work with talented people 👑

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kate_maliarchuk_

Эмоции зашкаливают, это были два незабываемые дня. Мне хочется поблагодарить @marziamadhu за открытость и профессионализм, за безупречную технику и искусство, которое тронуло до глубены души. Вы - необыкновенная ❤️ Спасибо @makeupforeverkiev что подарили мне сказку.

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Oliva Ksenija Beauty_centre_oliva

Остались теплый воспоминания от мастер-класса команды Make Up For Ever. Сертификат занял своё место... Ещё раз благодарю команду Make Up For Ever за чудесный день ❤️

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